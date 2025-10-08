Pro Recco battuta 14-15, Supercoppa Europea al Ferencvaros

La prima Pro Recco della stagione non ha il sorriso dei giorni più belli: deve arrendersi ai campioni d’Europa. Resta il rammarico e resta l’idea, forte, netta, di una squadra che sarà sicuramente protagonista nei prossimi mesi, perché ha tutto per tornare a essere dominante. Aggettivo che, per ora, si tiene il Ferencvaros: ottavo trofeo (su otto) conquistato negli ultimi due anni e 89esima partita vinta sulle novantuno giocate in tutte le competizioni. Impressionante. Eppure questa nuova Pro Recco gli ha tenuto testa fino all’ultimo secondo e nonostante una bruttissima partenza: 4-1 e poi 6-3 nel primo tempo, con Sukno indotto anche a cambiare il portiere. Poi, un pezzo alla volta, la rimonta e, nel cuore del terzo tempo, il primo sorpasso con il gol di Cassia, il più bello della serata. Controsorpasso e ancora parità, gol su gol, incertezza assoluta, gol di Vamos per il 15-14, quello definitivo. Sipario. E’ amara la notte di Budapest, per la Pro Recco. La parte dolce arriverà, bisogna esserne certi.