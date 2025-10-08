Pro Recco battuta 14-15, Supercoppa Europea al Ferencvaros

1 giorno fa

La prima Pro Recco della stagione non ha il sorriso dei giorni più belli: deve arrendersi ai campioni d’Europa. Resta il rammarico e resta l’idea, forte, netta, di una squadra che sarà sicuramente protagonista nei prossimi mesi, perché ha tutto per tornare a essere dominante. Aggettivo che, per ora, si tiene il Ferencvaros: ottavo trofeo (su otto) conquistato negli ultimi due anni e 89esima partita vinta sulle novantuno giocate in tutte le competizioni. Impressionante. Eppure questa nuova Pro Recco gli ha tenuto testa fino all’ultimo secondo e nonostante una bruttissima partenza: 4-1 e poi 6-3 nel primo tempo, con Sukno indotto anche a cambiare il portiere. Poi, un pezzo alla volta, la rimonta e, nel cuore del terzo tempo, il primo sorpasso con il gol di Cassia, il più bello della serata. Controsorpasso e ancora parità, gol su gol, incertezza assoluta, gol di Vamos per il 15-14, quello definitivo. Sipario. E’ amara la notte di Budapest, per la Pro Recco. La parte dolce arriverà, bisogna esserne certi.

nuoto
Supecoppa pallanuoto, Sukno: "Finale tra due squadre forti"
00:01:27 min
| 1 giorno fa
Pro Recco Francesco Di Fulvio intervistaPro Recco Francesco Di Fulvio intervista
nuoto
Supercoppa Europea, Pro Recco-Ferencvaros: parla Di Fulvio
00:01:19 min
| 2 giorni fa
INTV CECCON SFILATA ARMANI 250925_5242016INTV CECCON SFILATA ARMANI 250925_5242016
nuoto
Nuoto, Thomas Ceccon presente alla sfilata di Emporio Armani
00:00:46 min
| 13 giorni fa
INTV PALTRINIERIINTV PALTRINIERI
nuoto
Paltrinieri: "Vacanze finite, da oggi si fa sul serio"
00:03:49 min
| 19 giorni fa
DOTTO ARMANIDOTTO ARMANI
nuoto
Dotto su Armani: "Ha creato un ponte tra moda e sport"
00:03:53 min
| 1 mese fa
NUOTO STAFNUOTO STAF
nuoto
Staffetta 4x100mista m: gli highlights dei Mondiali di nuoto
00:01:18 min
| 2 mesi fa
HL 50 RANA PILATO.transfer_5252985HL 50 RANA PILATO.transfer_5252985
nuoto
50 rana femminile: gli highlights dei Mondiali di nuoto
00:01:14 min
| 2 mesi fa
HL QUADARELLAHL QUADARELLA
nuoto
800 stile libero donne: gli highlights dei mondiali di nuoto
00:01:20 min
| 2 mesi fa
HL PELLACANIHL PELLACANI
nuoto
Trampolino 3 metri: gli highlights dei mondiali dei tuffi
00:01:29 min
| 2 mesi fa
INTV CECCONINTV CECCON
nuoto
Ceccon: "Senza pressioni sono andato molto forte”
00:01:16 min
| 2 mesi fa
COLL ACTON PROGRAMMACOLL ACTON PROGRAMMA
nuoto
Mondiali di nuoto, il programma e gli azzurri in gara
00:02:28 min
| 2 mesi fa
HL 100 MT STILE LIBERO_4047094HL 100 MT STILE LIBERO_4047094
nuoto
100 stile uomini: gli highlights dei Mondiali di nuoto
00:00:47 min
| 2 mesi fa
