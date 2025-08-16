Arne Slot ha parlato in conferenza stampa della situazione che riguarda il futuro di Federico Chiesa che, dopo esser finito ai margini la scorsa stagione, ha iniziato la nuova nel migliore dei modi con il gol decisivo contro il Bournemouth. "Finché è qui resta al Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà. La scorsa stagione ha avuto grandi difficoltà a preparare la sua forma fisica. Sfortunatamente si è perso anche il turno in Asia, quindi vi siete persi parecchio di lui. Ma non solo di lui. Anche Joe Gomez ha fatto lo stesso e abbiamo perso anche Conor Bradley nel finale, quindi tutte le mie sostituzioni riguardavano anche giocatori che non potevano giocare 90 minuti. Quando ho avuto bisogno di Federico l'ho fatto entrare, sul 2-2 avevo bisogno di un numero 9 e lui ha cambiato il risultato. E questo è anche positivo per il suo futuro nel club. I tifosi hanno cantato per lui tante volte durante la partita e penso sia molto bello per lui potergli dare qualcosa in cambio. Federico ha una grande storia di un giocatore forte che ha deciso di lasciare l'Italia e venire in Inghilterra. Non se ne vedono molti di italiani", ha spiegato l'allenatore olandese.