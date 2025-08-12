Marquinhos: "Donnarumma? Il calcio è così"

Il capitano del Psg Marquinhos ha parlato a Sky Sport della situazione riguardante il suo compagno Donnarumma: "Sappiamo com’è il calcio, che soprattutto nel momento del mercato è un po’ difficile. È stato un grande giocatore per noi, merita tutto il meglio nella sua vita. Grande persona e grande uomo, ha rispettato molto questo club però il calcio è così e delle volte non possiamo fare troppo. Non sappiamo cos’è successo nella discussione. Io sono qua da 12/13 anni e ho vissuto tanti momenti così: amici che arrivano e amici che se ne vanno".