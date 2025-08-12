Marquinhos: "Donnarumma? Il calcio è così"

00:03:17 min
|
1 ora fa

Il capitano del Psg Marquinhos ha parlato a Sky Sport della situazione riguardante il suo compagno Donnarumma: "Sappiamo com’è il calcio, che soprattutto nel momento del mercato è un po’ difficile. È stato un grande giocatore per noi, merita tutto il meglio nella sua vita. Grande persona e grande uomo, ha rispettato molto questo club però il calcio è così e delle volte non possiamo fare troppo. Non sappiamo cos’è successo nella discussione. Io sono qua da 12/13 anni e ho vissuto tanti momenti così: amici che arrivano e amici che se ne vanno".

luis enrique psg supercoppa intervista videoluis enrique psg supercoppa intervista video
altro
Luis Enrique: "Donnarumma responsabilità mia al 100%"
00:02:48 min
| 1 ora fa
pubblicità
INTV FRANK SU PSG-TOTTENHAM_4719929INTV FRANK SU PSG-TOTTENHAM_4719929
altro
Frank: "Domani sceglierò il capitano della stagione"
00:00:38 min
| 2 ore fa
intervista vicariointervista vicario
altro
Vicario: "A Donnarumma auguro solo il meglio"
00:02:22 min
| 3 ore fa
cosatti udinecosatti udine
altro
Supercoppa Europea, Udine aspetta Psg e Tottenham
00:01:39 min
| 4 ore fa
COLL COSATTICOLL COSATTI
altro
Nel cuore di Udine, tutto pronto per la Supercoppa Europea!
00:03:44 min
| 8 ore fa
psg supercoppa udine spogliatoio videopsg supercoppa udine spogliatoio video
altro
Segreti e curiosità nello spogliatoio del Psg a Udine
00:02:26 min
| 1 giorno fa
crystal-palace-europa-league-conference-newscrystal-palace-europa-league-conference-news
altro
Crystal Palace, appello respinto: giocherà in Conference
00:00:53 min
| 1 giorno fa
balotelli pavia calciomercato newsbalotelli pavia calciomercato news
altro
Balotelli, il Pavia prepara l'offerta per l'attaccante
00:00:32 min
| 1 giorno fa
supercoppa europea psg tottenham udine newssupercoppa europea psg tottenham udine news
altro
Supercoppa, entriamo nello spogliatoio del Tottenham
00:03:31 min
| 1 giorno fa
supercoppa europea psg tottenham udines questore videosupercoppa europea psg tottenham udines questore video
altro
Supercoppa europea: come Udine si sta preparando all'evento
00:05:13 min
| 1 giorno fa
INTV TUDOR SU PARTITA DI BREMER_3605048INTV TUDOR SU PARTITA DI BREMER_3605048
altro
Tudor: "David si muove bene, era concentrato e applicato"
00:00:32 min
| 2 giorni fa
HL CHELSEA-MILAN_5055344HL CHELSEA-MILAN_5055344
altro
Chelsea-Milan 4-1: gol e highlights
00:01:07 min
| 2 giorni fa
luis enrique psg supercoppa intervista videoluis enrique psg supercoppa intervista video
altro
Luis Enrique: "Donnarumma responsabilità mia al 100%"
00:02:48 min
| 1 ora fa
INTV FRANK SU PSG-TOTTENHAM_4719929INTV FRANK SU PSG-TOTTENHAM_4719929
altro
Frank: "Domani sceglierò il capitano della stagione"
00:00:38 min
| 2 ore fa
intervista vicariointervista vicario
altro
Vicario: "A Donnarumma auguro solo il meglio"
00:02:22 min
| 3 ore fa
cosatti udinecosatti udine
altro
Supercoppa Europea, Udine aspetta Psg e Tottenham
00:01:39 min
| 4 ore fa
COLL COSATTICOLL COSATTI
altro
Nel cuore di Udine, tutto pronto per la Supercoppa Europea!
00:03:44 min
| 8 ore fa
psg supercoppa udine spogliatoio videopsg supercoppa udine spogliatoio video
altro
Segreti e curiosità nello spogliatoio del Psg a Udine
00:02:26 min
| 1 giorno fa
crystal-palace-europa-league-conference-newscrystal-palace-europa-league-conference-news
altro
Crystal Palace, appello respinto: giocherà in Conference
00:00:53 min
| 1 giorno fa
balotelli pavia calciomercato newsbalotelli pavia calciomercato news
altro
Balotelli, il Pavia prepara l'offerta per l'attaccante
00:00:32 min
| 1 giorno fa
supercoppa europea psg tottenham udine newssupercoppa europea psg tottenham udine news
altro
Supercoppa, entriamo nello spogliatoio del Tottenham
00:03:31 min
| 1 giorno fa
supercoppa europea psg tottenham udines questore videosupercoppa europea psg tottenham udines questore video
altro
Supercoppa europea: come Udine si sta preparando all'evento
00:05:13 min
| 1 giorno fa
INTV TUDOR SU PARTITA DI BREMER_3605048INTV TUDOR SU PARTITA DI BREMER_3605048
altro
Tudor: "David si muove bene, era concentrato e applicato"
00:00:32 min
| 2 giorni fa
HL CHELSEA-MILAN_5055344HL CHELSEA-MILAN_5055344
altro
Chelsea-Milan 4-1: gol e highlights
00:01:07 min
| 2 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità