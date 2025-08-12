Nel cuore di Udine, tutto pronto per la Supercoppa Europea!

Lo stadio Bluenergy è pronto ad accogliere la finale della Supercoppa Europea 2025, tra il Paris Saint-Germain e il Tottenham. Si attendono in città oltre 10.000 tifosi, con lo stadio che sarà tutto esaurito. I nostri inviati si trovano in Piazza San Giacomo, in un clima internazionale che anticipa lo spettacolo in campo. Grande attesa per Guglielmo Vicario: il portiere friulano, protagonista assoluto nella vittoria europea degli Spurs, che giocherà di nuovo davanti al suo pubblico di casa. Appuntamento nel tardo pomeriggio con le interviste esclusive su Sky Sport.