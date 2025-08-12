Nel cuore di Udine, tutto pronto per la Supercoppa Europea!

Lo stadio Bluenergy è pronto ad accogliere la finale della Supercoppa Europea 2025, tra il Paris Saint-Germain e il Tottenham. Si attendono in città oltre 10.000 tifosi, con lo stadio che sarà tutto esaurito. I nostri inviati si trovano in Piazza San Giacomo, in un clima internazionale che anticipa lo spettacolo in campo. Grande attesa per Guglielmo Vicario: il portiere friulano, protagonista assoluto nella vittoria europea degli Spurs, che giocherà di nuovo davanti al suo pubblico di casa. Appuntamento nel tardo pomeriggio con le interviste esclusive su Sky Sport.

Segreti e curiosità nello spogliatoio del Psg a Udine
00:02:26 min
| 22 ore fa
crystal-palace-europa-league-conference-newscrystal-palace-europa-league-conference-news
Crystal Palace, appello respinto: giocherà in Conference
00:00:53 min
| 1 giorno fa
balotelli pavia calciomercato newsbalotelli pavia calciomercato news
Balotelli, il Pavia prepara l'offerta per l'attaccante
00:00:32 min
| 1 giorno fa
supercoppa europea psg tottenham udine newssupercoppa europea psg tottenham udine news
Supercoppa, entriamo nello spogliatoio del Tottenham
00:03:31 min
| 1 giorno fa
supercoppa europea psg tottenham udines questore videosupercoppa europea psg tottenham udines questore video
Supercoppa europea: come Udine si sta preparando all'evento
00:05:13 min
| 1 giorno fa
HL DORTMUND-JUVENTUS_1858518HL DORTMUND-JUVENTUS_1858518
Borussia Dortmund-Juventus 1-2: gol e highlights
00:01:21 min
| 1 giorno fa
INTV TUDOR SU PARTITA DI BREMER_3605048INTV TUDOR SU PARTITA DI BREMER_3605048
Tudor: "David si muove bene, era concentrato e applicato"
00:00:32 min
| 1 giorno fa
HL CHELSEA-MILAN_5055344HL CHELSEA-MILAN_5055344
Chelsea-Milan 4-1: gol e highlights
00:01:07 min
| 1 giorno fa
HL CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL_3028592HL CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL_3028592
Crystal Palace-Liverpool 5-4 d.c.r: gol e highlights
00:01:01 min
| 1 giorno fa
INTV TUDOR INTEGRALE_3238169INTV TUDOR INTEGRALE_3238169
Igor Tudor, l'intervista prima di Juve-Dortmund
00:06:21 min
| 3 giorni fa
Beach soccer, tutto pronto per la finale scudettoBeach soccer, tutto pronto per la finale scudetto
Beach soccer, tutto pronto per la finale scudetto
00:00:58 min
| 3 giorni fa
NEWS ROMANEWS ROMA
Fabio Silva vuole la Roma, c’è l’ostacolo Borussia
00:02:47 min
| 6 giorni fa
