Vicario: "A Donnarumma auguro solo il meglio"

1 ora fa

Gugliemo Vicario torna a Udine. Il portiere del Tottenham ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Supercoppa Europea contro il Psg: " Le emozioni sono tante, per me tornare a casa nello stadio in cui sono cresciuto da tifoso e poterci giocare una finale è qualcosa di inimmaginabile. Sappiamo di giocare contro la miglior squadra del mondo, lo hanno dimostrato. Ma è una finale, noi saremo pronti e vogliamo fare una grandissima gara". Sul compagno di Nazionale, Gigio Donnarumma, ha poi concluso: "È il mio capitano in Nazionale, ho solo parole di stima e di affetto per lui. Il resto sono situazioni sue e del club, io semplicemente gli auguro il meglio e che possa essere felice".

