Heitinga: "Per l'Ajax meglio se Lautaro non gioca"

Ex compagni da calciatori in Olanda, ora avversari in panchina in Champions. È il caso di Cristian Chivu e John Heitinga. L’allenatore romeno dell’Inter è stato compagno dell'ex difensore olandese e attuale guida dei 'Lancieri' per due stagioni, all’Ajax, dal 2001 al 2003. E Heitinga, alla vigilia della sfida contro i nerazzurri, non l’ha dimenticato: "Sono felice che Chivu abbia avuto l’opportunità di allenare l’Inter, lui è una brava persona, gentile. Non vedo l’ora di abbracciarlo". Poi sull’eventualità che Lautaro non giochi dal 1’: "Se è vero che Martinez non partirà dall’inizio per noi è un’ottima notizia ma l’Inter ha talmente tanti giocatori forti… Certo per noi meglio se non gioca ma chi sarà al suo posto avrà comunque grande qualità".