Heitinga: "Per l'Ajax meglio se Lautaro non gioca"

Ex compagni da calciatori in Olanda, ora avversari in panchina in Champions. È il caso di Cristian Chivu e John Heitinga. L’allenatore romeno dell’Inter è stato compagno dell'ex difensore olandese e attuale guida dei 'Lancieri' per due stagioni, all’Ajax, dal 2001 al 2003. E Heitinga, alla vigilia della sfida contro i nerazzurri, non l’ha dimenticato: "Sono felice che Chivu abbia avuto l’opportunità di allenare l’Inter, lui è una brava persona, gentile. Non vedo l’ora di abbracciarlo". Poi sull’eventualità che Lautaro non giochi dal 1’: "Se è vero che Martinez non partirà dall’inizio per noi è un’ottima notizia ma l’Inter ha talmente tanti giocatori forti… Certo per noi meglio se non gioca ma chi sarà al suo posto avrà comunque grande qualità".

KLASSEN INTEGRALEKLASSEN INTEGRALE
champions league
Klaassen: "Da ex, se segno all'Inter esulto ma con rispetto"
00:03:02 min
| 47 minuti fa
PARTENZA INTERPARTENZA INTER
champions league
Inter, la partenza della squadra verso Amsterdam: le ultime
00:01:32 min
| 1 ora fa
"Dov'e Lauti?". Lo stupore dei compagni nell'allenamento
champions league
"Dov'e Lauti?". Lo stupore dei compagni nell'allenamento
00:00:23 min
| 2 ore fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
champions league
Napoli, Meret e Beukema recuperati verso il Manchester City
00:03:04 min
| 2 ore fa
CONF AJAXCONF AJAX
champions league
Heitinga: "Inter squadra top, bisogna fare il massimo"
00:02:42 min
| 3 ore fa
Psg, c'è un robot a sorvegliare H24 il centro sportivo!
champions league
Psg, c'è un robot a sorvegliare H24 il centro sportivo!
00:00:46 min
| 3 ore fa
Luis Enrique: "Kvara non si è allenato, domani decideremo"
champions league
Luis Enrique: "Kvara non si è allenato, domani decideremo"
00:02:38 min
| 4 ore fa
MARQUINHOS_4448272MARQUINHOS_4448272
champions league
Marquinhos: "Atalanta? Italiane sempre dure da affrontare"
00:02:14 min
| 4 ore fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
champions league
Verso City-Napoli, con De Bruyne per sfatare il tabù inglese
00:01:42 min
| 4 ore fa
COLL NEBULONICOLL NEBULONI
champions league
Atalanta, Lookman assente all’allenamento: le ultime
00:01:59 min
| 5 ore fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
champions league
Inter, Lautaro salta la rifinitura ma parte per Amsterdam
00:01:16 min
| 6 ore fa
Psg-Atalanta, dubbio Kvaratskhelia: le ultime
champions league
Psg-Atalanta, dubbio Kvaratskhelia: le ultime
00:02:02 min
| 5 ore fa
