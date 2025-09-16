Benfica-Qarabag 2-3: gol e highlights

00:01:52 min
|
59 minuti fa
NEWS INTERNEWS INTER
champions league
Inter, Lautaro in dubbio: con l’Ajax ipotesi Esposito dal 1’
00:01:37 min
| 1 minuto fa
pubblicità
INTV BREMERINTV BREMER
champions league
Bremer: "Mentalità giusta, ma bisogna evitare questi gol"
00:00:56 min
| 10 minuti fa
INTV YILDIZINTV YILDIZ
champions league
Yildiz e Del Piero rivedono il gol allo Sky Sport Skill
00:04:20 min
| 17 minuti fa
INTV VLAHOVICINTV VLAHOVIC
champions league
Vlahovic: "Non è stato periodo facile, ho trovato la forza"
00:05:50 min
| 20 minuti fa
HL RMA-MAR_1101014HL RMA-MAR_1101014
champions league
Real Madrid-Olympique Marsiglia 2-1: gol e highlights
00:05:19 min
| 45 minuti fa
DEL PIERO SU JUVEDEL PIERO SU JUVE
champions league
Juve-Borussia, Del Piero: "Pareggio che vale più di 1 punto"
00:01:04 min
| 49 minuti fa
HL JUVENTUS - BORUSSIA DORTMUNDHL JUVENTUS - BORUSSIA DORTMUND
champions league
Juventus-Borussia Dortmund 4-4: gol e highlights
00:05:47 min
| 53 minuti fa
HL TOTTENHAM - VILLARREALHL TOTTENHAM - VILLARREAL
champions league
Tottenham-Villarreal 1-0: gol e highlights
00:02:05 min
| 53 minuti fa
GOL TOTTENHAMGOL TOTTENHAM
champions league
Papera Luiz Junior, Tottenham avanti così sul Villarreal
00:01:28 min
| 53 minuti fa
GOL MARSIGLIA WEAHGOL MARSIGLIA WEAH
champions league
Che errore di Arda Guler! E Weah fa gol in Real-Marsiglia
00:01:13 min
| 53 minuti fa
GOL QARABAGGOL QARABAG
champions league
Benfica-Qarabag, quando la costruzione dal basso fallisce
00:00:42 min
| 53 minuti fa
INFORTUNIO ALEXANDER ARNOLDINFORTUNIO ALEXANDER ARNOLD
champions league
Real Madrid, l'infortunio di Alexander Arnold in Champions
00:01:30 min
| 53 minuti fa
NEWS INTERNEWS INTER
champions league
Inter, Lautaro in dubbio: con l’Ajax ipotesi Esposito dal 1’
00:01:37 min
| 1 minuto fa
INTV BREMERINTV BREMER
champions league
Bremer: "Mentalità giusta, ma bisogna evitare questi gol"
00:00:56 min
| 10 minuti fa
INTV YILDIZINTV YILDIZ
champions league
Yildiz e Del Piero rivedono il gol allo Sky Sport Skill
00:04:20 min
| 17 minuti fa
INTV VLAHOVICINTV VLAHOVIC
champions league
Vlahovic: "Non è stato periodo facile, ho trovato la forza"
00:05:50 min
| 20 minuti fa
HL RMA-MAR_1101014HL RMA-MAR_1101014
champions league
Real Madrid-Olympique Marsiglia 2-1: gol e highlights
00:05:19 min
| 45 minuti fa
DEL PIERO SU JUVEDEL PIERO SU JUVE
champions league
Juve-Borussia, Del Piero: "Pareggio che vale più di 1 punto"
00:01:04 min
| 49 minuti fa
HL JUVENTUS - BORUSSIA DORTMUNDHL JUVENTUS - BORUSSIA DORTMUND
champions league
Juventus-Borussia Dortmund 4-4: gol e highlights
00:05:47 min
| 53 minuti fa
HL TOTTENHAM - VILLARREALHL TOTTENHAM - VILLARREAL
champions league
Tottenham-Villarreal 1-0: gol e highlights
00:02:05 min
| 53 minuti fa
GOL TOTTENHAMGOL TOTTENHAM
champions league
Papera Luiz Junior, Tottenham avanti così sul Villarreal
00:01:28 min
| 53 minuti fa
GOL MARSIGLIA WEAHGOL MARSIGLIA WEAH
champions league
Che errore di Arda Guler! E Weah fa gol in Real-Marsiglia
00:01:13 min
| 53 minuti fa
GOL QARABAGGOL QARABAG
champions league
Benfica-Qarabag, quando la costruzione dal basso fallisce
00:00:42 min
| 53 minuti fa
INFORTUNIO ALEXANDER ARNOLDINFORTUNIO ALEXANDER ARNOLD
champions league
Real Madrid, l'infortunio di Alexander Arnold in Champions
00:01:30 min
| 53 minuti fa
Playlist di tendenza
pubblicità