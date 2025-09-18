Bruges-Monaco 4-1: gol e highlights Champions

00:02:58 min
|
54 minuti fa
ADL intvADL intv
champions league
Napoli, da Again all'addio di Kvara: a tutto ADL su Sky
00:12:01 min
| 36 minuti fa
pubblicità
HL COPENAGHEN - BAYER LEVERKUSENHL COPENAGHEN - BAYER LEVERKUSEN
champions league
Copenaghen-Bayer Leverkusen 2-2: gol e highlights
00:03:13 min
| 54 minuti fa
AUTOGOL COPENAGHENAUTOGOL COPENAGHEN
champions league
Il Bayer pareggia nel recupero: autogol di Hatzidiakos
00:00:48 min
| 46 minuti fa
GOL GRIMALDOGOL GRIMALDO
champions league
Bayer Leverkusen, un'altra magia su punizione di Grimaldo
00:00:47 min
| 1 ora fa
GOL VANAKENGOL VANAKEN
champions league
La prodezza di Vanaken: il gol al volo è da applausi
00:01:19 min
| 1 ora fa
GOL TRESOLDIGOL TRESOLDI
champions league
Un'opera da Tresoldi: l'italo-tedesco "sblocca" il Bruges
00:01:19 min
| 1 ora fa
Rigore Mignolet e infortunioRigore Mignolet e infortunio
champions league
Fa tutto Mignolet: fallo da rigore, lo para e poi si fa male
00:02:21 min
| 1 ora fa
giocatori monaco viaggiogiocatori monaco viaggio
champions league
Monaco, guasto ad aria condizionata in aereo. I giocatori...
00:00:31 min
| 7 ore fa
NAPOLI07_2934140NAPOLI07_2934140
champions league
Man City-Napoli, Milinkovic-Spinazzola verso la conferma
00:02:51 min
| 8 ore fa
COLL BAGNULOCOLL BAGNULO
champions league
Man City-Napoli, recuperato Stones. Rodri in dubbio
00:02:26 min
| 8 ore fa
NAPOLI_3349306NAPOLI_3349306
champions league
Napoli, Milinkovic Savic è favorito su Meret con il City
00:02:19 min
| 9 ore fa
Napoli, a breve in campo per rifinitura di giornataNapoli, a breve in campo per rifinitura di giornata
champions league
Napoli, a breve in campo per la rifinitura di giornata
00:01:01 min
| 9 ore fa
ADL intvADL intv
champions league
Napoli, da Again all'addio di Kvara: a tutto ADL su Sky
00:12:01 min
| 36 minuti fa
HL COPENAGHEN - BAYER LEVERKUSENHL COPENAGHEN - BAYER LEVERKUSEN
champions league
Copenaghen-Bayer Leverkusen 2-2: gol e highlights
00:03:13 min
| 54 minuti fa
AUTOGOL COPENAGHENAUTOGOL COPENAGHEN
champions league
Il Bayer pareggia nel recupero: autogol di Hatzidiakos
00:00:48 min
| 46 minuti fa
GOL GRIMALDOGOL GRIMALDO
champions league
Bayer Leverkusen, un'altra magia su punizione di Grimaldo
00:00:47 min
| 1 ora fa
GOL VANAKENGOL VANAKEN
champions league
La prodezza di Vanaken: il gol al volo è da applausi
00:01:19 min
| 1 ora fa
GOL TRESOLDIGOL TRESOLDI
champions league
Un'opera da Tresoldi: l'italo-tedesco "sblocca" il Bruges
00:01:19 min
| 1 ora fa
Rigore Mignolet e infortunioRigore Mignolet e infortunio
champions league
Fa tutto Mignolet: fallo da rigore, lo para e poi si fa male
00:02:21 min
| 1 ora fa
giocatori monaco viaggiogiocatori monaco viaggio
champions league
Monaco, guasto ad aria condizionata in aereo. I giocatori...
00:00:31 min
| 7 ore fa
NAPOLI07_2934140NAPOLI07_2934140
champions league
Man City-Napoli, Milinkovic-Spinazzola verso la conferma
00:02:51 min
| 8 ore fa
COLL BAGNULOCOLL BAGNULO
champions league
Man City-Napoli, recuperato Stones. Rodri in dubbio
00:02:26 min
| 8 ore fa
NAPOLI_3349306NAPOLI_3349306
champions league
Napoli, Milinkovic Savic è favorito su Meret con il City
00:02:19 min
| 9 ore fa
Napoli, a breve in campo per rifinitura di giornataNapoli, a breve in campo per rifinitura di giornata
champions league
Napoli, a breve in campo per la rifinitura di giornata
00:01:01 min
| 9 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità