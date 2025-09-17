Donnarumma: "Manchester City unico, avevo bisogno di questo"

00:05:23 min
|
49 minuti fa

Il nuovo portiere del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, ha parlato in esclusiva a Sky Sport alla vigilia della sfida in Champions League contro il Napoli di Antonio Conte: “Avevo bisogno di nuove energie, nuovi stimoli. Il è un club unico e mi sono sentito accolto come in una famiglia. Essere allenati da Guardiola è un sogno. Haaland? Per me è un robot, ma soprattutto una persona fantastica”. E su Napoli aggiunge: “Per me è sapore di casa. Conosco mister, ambiente e compagni di Nazionale, so quanto sarà difficile. Ho sentito Di Lorenzo, ci stiamo scherzando su da giorni. Spero che il Napoli farà tanta strada in Champions, se lo merita la città e il popolo. Ma da dopo questa partita…”.

