Sport
Calcio
Champions
Locatelli: "Siamo carichi. Tudor ha unito il gruppo"
00:02:07 min
|
23 minuti fa
champions league
Tudor: "Il Borussia è forte. Yildiz titolare? Vediamo"
00:06:40 min
| 26 minuti fa
champions league
Ajax-Inter: torna Dimarco, occasione per Josep Martinez
00:03:12 min
| 54 minuti fa
champions league
Juventus-Borussia, bianconeri in campo per l'allenamento
00:04:54 min
| 1 ora fa
champions league
Tudor: "Possiamo fare ancora meglio. Conceiçao da valutare"
00:03:34 min
| 3 ore fa
champions league
Locatelli: "Dobbiamo essere aggressivi, ma siamo in fiducia"
00:02:30 min
| 3 ore fa
champions league
Ajax-Inter, Martinez favorito su Sommer
00:01:38 min
| 7 ore fa
champions league
Juventus-Dortmund, David in vantaggio su Vlahovic
00:01:52 min
| 6 ore fa
champions league
Verso Juventus-Dortmund: l'analisi a Sky Calcio Club
00:01:33 min
| 18 ore fa
champions league
Verso Manchester City-Napoli: l'analisi a Sky Calcio Club
00:01:13 min
| 18 ore fa
champions league
Verso Psg-Atalanta: l'analisi a Sky Calcio Club
00:03:39 min
| 18 ore fa
champions league
Verso Ajax-Inter: l'analisi a Sky Calcio Club
00:01:37 min
| 17 ore fa
champions league
Champions League, 40 anni di "La vita è adesso"
00:02:22 min
| 11 ore fa
champions league
