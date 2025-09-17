Di Lorenzo: "Abbiamo fatto tanto per tornare in Champions"

Il capitano del Napoli a Sky Sport in vista della sfida contro il Manchester City: "La Champions ci era mancata. Siamo contenti di esserci tornati, abbiamo lavorato duramente per tornare a giocarci partite del genere. C’è tanto entusiasmo e voglia di confrontarci contro queste grandi squadre. Affronteremo una squadra di livello altissimo, ma questo serve anche per capire il nostro livello. Sarà una partita difficile, ma vedremo a che punto siamo del nostro percorso, se la squadra è cresciuta anche come personalità. Per giocare queste partite ci vogliono tante caratteristiche tra cui il coraggio e la personalità". Su Donnarumma: "Ci siamo sentiti in questi giorni. Anche in Nazionale abbiamo scherzato su questa partita. Ho un rapporto davvero bello con lui, sono felice di ritrovarlo in campo" .