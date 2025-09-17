Slavia Praga-Bodo Glimt 2-2: gol e highlights

00:02:33 min
|
1 ora fa
OTO DI LORENZOOTO DI LORENZO
champions league
Di Lorenzo: "Abbiamo fatto tanto per tornare in Champions"
00:05:28 min
| 1 ora fa
INTV CONTEINTV CONTE
champions league
Conte: "Chiederò ai ragazzi di giocare con coraggio"
00:07:14 min
| 1 ora fa
HL OLYMPIACOS - PAFOSHL OLYMPIACOS - PAFOS
champions league
Olympiacos-Pafos 0-0: highlights Champions
00:02:19 min
| 1 ora fa
PERCASSI SU LOOKMANPERCASSI SU LOOKMAN
champions league
Percassi: "Lookman? Lo accoglieremo a braccia aperte"
00:00:31 min
| 1 ora fa
Taremi rischia il rossoTaremi rischia il rosso
champions league
Taremi, che rischio in Olympiacos-Pafos!
00:01:49 min
| 1 ora fa
COLL NEBULA PARIGICOLL NEBULA PARIGI
champions league
Verso Psg-Atalanta: la partita e le tensioni tra tifosi
00:02:31 min
| 5 ore fa
DONNARUMMA MAMMA_3532034DONNARUMMA MAMMA_3532034
champions league
Donnarumma: "Mamma tifa Napoli, è un po' in difficoltà"
00:00:24 min
| 5 ore fa
INTV DONNARUMMAINTV DONNARUMMA
champions league
Donnarumma: "Manchester City unico, avevo bisogno di questo"
00:05:23 min
| 7 ore fa
guardiola OTOguardiola OTO
champions league
Guardiola a Sky: "Abbraccerò De Bryune...ma dopo la partita"
00:04:55 min
| 7 ore fa
COLL NEBULONICOLL NEBULONI
champions league
Atalanta, assenti Scamacca e Kolasinac con il Psg
00:01:41 min
| 8 ore fa
COLL BAGNULOCOLL BAGNULO
champions league
Napoli, le news verso il City: Meret torna in gruppo
00:02:42 min
| 9 ore fa
MAROTTA_3745811MAROTTA_3745811
champions league
Inter, Marotta e Zanetti si recano al pranzo Uefa
00:00:31 min
| 9 ore fa
