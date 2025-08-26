Sturm Graz-Bodo/Glimt 2-1: gol e highlights

00:01:15 min
|
2 ore fa
GOL PAFOSGOL PAFOS
champions league
Volontario o casuale? Il gol di Jaja vale la qualificazione
00:01:52 min
| 1 ora fa
pubblicità
HL SG PAFOS - STELLA ROSSAHL SG PAFOS - STELLA ROSSA
champions league
Pafos-Stella Rossa 1-1: gol e highlights
00:00:42 min
| 2 ore fa
KAIRATKAIRAT
champions league
Kairat Almaty, storica qualificazione in Champions
00:02:22 min
| 2 ore fa
HL SG KAIRAT ALMATY - CELTICHL SG KAIRAT ALMATY - CELTIC
champions league
Kairat Almaty-Celtic 3-2 dcr: gli highlights
00:00:59 min
| 3 ore fa
ERROR! SN273128ERROR! SN273128
champions league
Champions League, il ritorno dei playoff live su Sky
00:01:01 min
| 14 ore fa
HL CEL-KAI 250820 SOLO GOL_5609809HL CEL-KAI 250820 SOLO GOL_5609809
champions league
Celtic-Kairat Almaty 0-0: gli highlights
00:00:58 min
| 6 giorni fa
HL BODO-STURM GRAZHL BODO-STURM GRAZ
champions league
Bodo/Glimt-Sturm Graz 5-0: gol e highlights
00:01:20 min
| 6 giorni fa
HL BAS-COP 250820 SG_0424555HL BAS-COP 250820 SG_0424555
champions league
Basilea-Copenaghen 1-1: gol e highlights
00:00:41 min
| 6 giorni fa
HL RAN VS BRU SG 250819_5155433HL RAN VS BRU SG 250819_5155433
champions league
Rangers-Bruges 1-3: gol e highlights
00:01:15 min
| 7 giorni fa
HL FER VS QAR 250819 SG_5135097HL FER VS QAR 250819 SG_5135097
champions league
Ferencvaros-Qarabag 1-3: gol e highlights
00:01:08 min
| 7 giorni fa
HL STE-PAF 250819 SG_4133411HL STE-PAF 250819 SG_4133411
champions league
Stella Rossa-Pafos 1-2: gol e highlights
00:01:20 min
| 7 giorni fa
bruges golbruges gol
champions league
Papera difensiva dei Rangers, gol in pallonetto di Vermant
00:01:24 min
| 7 giorni fa
GOL PAFOSGOL PAFOS
champions league
Volontario o casuale? Il gol di Jaja vale la qualificazione
00:01:52 min
| 1 ora fa
HL SG PAFOS - STELLA ROSSAHL SG PAFOS - STELLA ROSSA
champions league
Pafos-Stella Rossa 1-1: gol e highlights
00:00:42 min
| 2 ore fa
KAIRATKAIRAT
champions league
Kairat Almaty, storica qualificazione in Champions
00:02:22 min
| 2 ore fa
HL SG KAIRAT ALMATY - CELTICHL SG KAIRAT ALMATY - CELTIC
champions league
Kairat Almaty-Celtic 3-2 dcr: gli highlights
00:00:59 min
| 3 ore fa
ERROR! SN273128ERROR! SN273128
champions league
Champions League, il ritorno dei playoff live su Sky
00:01:01 min
| 14 ore fa
HL CEL-KAI 250820 SOLO GOL_5609809HL CEL-KAI 250820 SOLO GOL_5609809
champions league
Celtic-Kairat Almaty 0-0: gli highlights
00:00:58 min
| 6 giorni fa
HL BODO-STURM GRAZHL BODO-STURM GRAZ
champions league
Bodo/Glimt-Sturm Graz 5-0: gol e highlights
00:01:20 min
| 6 giorni fa
HL BAS-COP 250820 SG_0424555HL BAS-COP 250820 SG_0424555
champions league
Basilea-Copenaghen 1-1: gol e highlights
00:00:41 min
| 6 giorni fa
HL RAN VS BRU SG 250819_5155433HL RAN VS BRU SG 250819_5155433
champions league
Rangers-Bruges 1-3: gol e highlights
00:01:15 min
| 7 giorni fa
HL FER VS QAR 250819 SG_5135097HL FER VS QAR 250819 SG_5135097
champions league
Ferencvaros-Qarabag 1-3: gol e highlights
00:01:08 min
| 7 giorni fa
HL STE-PAF 250819 SG_4133411HL STE-PAF 250819 SG_4133411
champions league
Stella Rossa-Pafos 1-2: gol e highlights
00:01:20 min
| 7 giorni fa
bruges golbruges gol
champions league
Papera difensiva dei Rangers, gol in pallonetto di Vermant
00:01:24 min
| 7 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità