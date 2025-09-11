Chiudi Menu
Sport
Calcio
Femminile
Juve femm, Canzi: "Vogliamo arrivare in fondo al torneo"
00:00:51 min
|
1 ora fa
femminile
Women's Cup, Inter-Fiorentina 3-1: gol e highlights
00:00:56 min
| 4 giorni fa
femminile
Women's Cup, Roma-Milan 1-0: gol e highlights
00:01:51 min
| 4 giorni fa
femminile
Inter Woman, parole di Piovani verso la sfida con Fiorentina
00:02:07 min
| 6 giorni fa
femminile
Inter Women, Haley Bugeja: "Con Fiorentina vogliamo vincere"
00:01:22 min
| 6 giorni fa
femminile
Roma Women, le parole alla viglia della sfida con il Milan
00:00:53 min
| 6 giorni fa
femminile
Italia femminile al Quirinale: lo speciale su Sky Sport
00:23:05 min
| 1 mese fa
femminile
Mattarella all'Italia femminile: "Avete vinto in ogni caso"
00:06:00 min
| 1 mese fa
femminile
Il discorso di Girelli: "Meritiamo rispetto e visibilità"
00:04:20 min
| 1 mese fa
femminile
Soncin: "Abbiamo sentito il cuore dell'Italia con noi"
00:03:23 min
| 1 mese fa
femminile
Girelli: "E' stato un viaggio comunque incredibile"
00:03:23 min
| 1 mese fa
femminile
Soncin: "Abbiamo acceso la passione in bambine e bambini"
00:05:48 min
| 1 mese fa
femminile
Inghilterra-Italia 2-1, azzurre eliminate in Semifinale
00:02:17 min
| 1 mese fa
femminile
