Gravina: "Gigio? Spiace. Convinti di ritrovarlo al meglio"

00:04:24 min
|
2 ore fa

A Udine per la Supercoppa Europea c'è anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha parlato del caso Donnarumma: "A me dispiace sul piano umano, Gigi ha grande sensibilità, e sul piano tecnico perché per noi è un pilastro. L'auspicio è che possa trovare in tempi rapidi un suo equilibrio e che non si faccia intaccare nel modo di essere, potendo dimostrare ancora una volta la sua caratura internazionale. Parliamo del più forte e importante portiere del mondo". Nel video l'intervista di Marina Presello.

WARN! - Gattuso LazioWARN! - Gattuso Lazio
nazionale
Lazio, il Ct della Nazionale Gattuso in visita a Formello
00:00:34 min
| 5 giorni fa
italia-gattuso-bologna-ritiroitalia-gattuso-bologna-ritiro
nazionale
Italia, Ct Gattuso in visita nel ritiro del Bologna
00:00:19 min
| 7 giorni fa
baldinibaldini
nazionale
Italia Under 21, Silvio Baldini nuovo commissario tecnico
00:00:35 min
| 26 giorni fa
Gattuso per adr_4300423Gattuso per adr_4300423
nazionale
Gattuso si presenta: "Un sogno che si avvera"
00:01:04 min
| 1 mese fa
WARN! - GRAVINA SU RANIERIWARN! - GRAVINA SU RANIERI
nazionale
Gravina: "Ranieri? Non c'erano le condizioni"
00:01:04 min
| 1 mese fa
CONF GATTUSO SU MONDIALI_4212260CONF GATTUSO SU MONDIALI_4212260
nazionale
Gattuso: "La parola paura non deve esistere"
00:01:15 min
| 1 mese fa
CONF GATTUSO SU LUI ALLENATORE_4111393CONF GATTUSO SU LUI ALLENATORE_4111393
nazionale
Gattuso: "Le mie squadre hanno espresso un buon calcio"
00:01:23 min
| 1 mese fa
CONF GATTUSO SU VITA DA CT_4010502CONF GATTUSO SU VITA DA CT_4010502
nazionale
Gattuso: "La vita da Ct sarà diversa"
00:00:52 min
| 1 mese fa
CONF GATTUSO SU CFR CON LIPPI_3930032CONF GATTUSO SU CFR CON LIPPI_3930032
nazionale
Gattuso: "Io spero di fare quello che ha fatto Lippi"
00:00:57 min
| 1 mese fa
CONF GRAVINA SU SCELTA GATTUSO_3848528CONF GRAVINA SU SCELTA GATTUSO_3848528
nazionale
Gravina: "Gattuso ha risposto senza alcuna esitazione"
00:01:30 min
| 1 mese fa
WARN! - OTO GATTUSOWARN! - OTO GATTUSO
nazionale
Nazionale, Gattuso: "Non possiamo più sbagliare"
00:03:54 min
| 1 mese fa
CONF BUFFON SU GATTUSO_3742430CONF BUFFON SU GATTUSO_3742430
nazionale
Buffon: "Gattuso ha fatto esperienza in tutta Europa"
00:01:15 min
| 1 mese fa
