Gravina: "Gigio? Spiace. Convinti di ritrovarlo al meglio"

A Udine per la Supercoppa Europea c'è anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha parlato del caso Donnarumma: "A me dispiace sul piano umano, Gigi ha grande sensibilità, e sul piano tecnico perché per noi è un pilastro. L'auspicio è che possa trovare in tempi rapidi un suo equilibrio e che non si faccia intaccare nel modo di essere, potendo dimostrare ancora una volta la sua caratura internazionale. Parliamo del più forte e importante portiere del mondo". Nel video l'intervista di Marina Presello.