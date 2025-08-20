Una giornata speciale attende Gennaro Gattuso che, dopo aver incontrato Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio, Sassuolo, Udinese e Atalanta, oggi – mercoledì 20 agosto - torna a Milanello per incontrare il Milan. Un centro sportivo che, per il Ct della Nazionale, è stato casa: 13 anni vissuti da calciatore e poi 2 da allenatore. L’ultima volta a Carnago fu il 25 maggio 2019. Ad accompagnarlo nella visita Gigi Riccio (suo vice), Leonardo Bonucci (collaboratore tecnico) e Gianluigi Buffon.