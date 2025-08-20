Milan, il Ct Gattuso in visita a Milanello

1 ora fa

Una giornata speciale attende Gennaro Gattuso che, dopo aver incontrato Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio, Sassuolo, Udinese e Atalanta, oggi – mercoledì 20 agosto - torna a Milanello per incontrare il Milan. Un centro sportivo che, per il Ct della Nazionale, è stato casa: 13 anni vissuti da calciatore e poi 2 da allenatore. L’ultima volta a Carnago fu il 25 maggio 2019. Ad accompagnarlo nella visita Gigi Riccio (suo vice), Leonardo Bonucci (collaboratore tecnico) e Gianluigi Buffon.

gattuso-atalanta-zingonia-visita-arrivogattuso-atalanta-zingonia-visita-arrivo
nazionale
Atalanta, il Ct Gattuso in visita a Zingonia
00:00:22 min
| 1 giorno fa
INTV GRAVINAINTV GRAVINA
nazionale
Gravina: "Gigio? Spiace. Convinti di ritrovarlo al meglio"
00:04:24 min
| 6 giorni fa
WARN! - Gattuso LazioWARN! - Gattuso Lazio
nazionale
Lazio, il Ct della Nazionale Gattuso in visita a Formello
00:00:34 min
| 12 giorni fa
italia-gattuso-bologna-ritiroitalia-gattuso-bologna-ritiro
nazionale
Italia, Ct Gattuso in visita nel ritiro del Bologna
00:00:19 min
| 13 giorni fa
baldinibaldini
nazionale
Italia Under 21, Silvio Baldini nuovo commissario tecnico
00:00:35 min
| 1 mese fa
Gattuso per adr_4300423Gattuso per adr_4300423
nazionale
Gattuso si presenta: "Un sogno che si avvera"
00:01:04 min
| 2 mesi fa
WARN! - GRAVINA SU RANIERIWARN! - GRAVINA SU RANIERI
nazionale
Gravina: "Ranieri? Non c'erano le condizioni"
00:01:04 min
| 2 mesi fa
CONF GATTUSO SU MONDIALI_4212260CONF GATTUSO SU MONDIALI_4212260
nazionale
Gattuso: "La parola paura non deve esistere"
00:01:15 min
| 2 mesi fa
CONF GATTUSO SU LUI ALLENATORE_4111393CONF GATTUSO SU LUI ALLENATORE_4111393
nazionale
Gattuso: "Le mie squadre hanno espresso un buon calcio"
00:01:23 min
| 2 mesi fa
CONF GATTUSO SU VITA DA CT_4010502CONF GATTUSO SU VITA DA CT_4010502
nazionale
Gattuso: "La vita da Ct sarà diversa"
00:00:52 min
| 2 mesi fa
CONF GATTUSO SU CFR CON LIPPI_3930032CONF GATTUSO SU CFR CON LIPPI_3930032
nazionale
Gattuso: "Io spero di fare quello che ha fatto Lippi"
00:00:57 min
| 2 mesi fa
CONF GRAVINA SU SCELTA GATTUSO_3848528CONF GRAVINA SU SCELTA GATTUSO_3848528
nazionale
Gravina: "Gattuso ha risposto senza alcuna esitazione"
00:01:30 min
| 2 mesi fa
