Gattuso: "Le partite non finiscono mai. Io lo so bene..."

00:00:29 min
|
1 ora fa
nazionale
nazionale
Kean: "Emozionante vincere così, ci abbiamo creduto"
00:01:44 min
| 2 ore fa
nazionale
nazionale
Gattuso: "È la partita più folle da quando alleno"
00:03:23 min
| 2 ore fa
nazionale
nazionale
Il gol di Tonali che vale la vittoria all'Italia
00:01:12 min
| 2 ore fa
nazionale
nazionale
Italia, l'autogol di Bastoni contro Israele
00:00:58 min
| 2 ore fa
nazionale
nazionale
Italia, Raspadori entra e segna contro Israele
00:01:23 min
| 2 ore fa
nazionale
nazionale
Israele-Italia, Donnarumma para, Locatelli salva
00:00:18 min
| 2 ore fa
nazionale
nazionale
Israele-Italia, il super gol in scivolata di Politano
00:01:19 min
| 2 ore fa
nazionale
nazionale
Italia, la doppietta di Moise Kean contro Israele
00:01:50 min
| 2 ore fa
nazionale
nazionale
Israele-Italia, l'autogol di Locatelli al 16'
00:01:19 min
| 2 ore fa
nazionale
nazionale
Italia, la probabile formazione contro Israele
00:02:29 min
| 12 ore fa
nazionale
nazionale
Italia, l'uscita della Nazionale dall'hotel. Il VIDEO
00:02:09 min
| 12 ore fa
nazionale
nazionale
Italia, conferme e novità in vista della sfida con Israele
00:01:28 min
| 13 ore fa
