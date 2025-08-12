Donnarumma, si riapre la pista Manchester City: le ultime

Dopo le prime chiacchiere nei mesi scorsi tra Guardiola e Donnarumma, i contatti con il portiere italiano sono stati riallacciati nelle ultime ore, con il Manchester City che è l'unica squadra che si è fatta avanti concretamente per il giocatore in queste ultime ore dopo la non convocazione in Supercoppa. Prima però, il club inglese deve chiudere per la cessione di Ederson al Galatasaray, poi servirà trovare un accordo con il Psg che valuta il portiere in scadenza nel 2026 attorno ai 50 milioni di euro.