Donnarumma, si riapre la pista Manchester City: le ultime

Dopo le prime chiacchiere nei mesi scorsi tra Guardiola e Donnarumma, i contatti con il portiere italiano sono stati riallacciati nelle ultime ore, con il Manchester City che è l'unica squadra che si è fatta avanti concretamente per il giocatore in queste ultime ore dopo la non convocazione in Supercoppa. Prima però, il club inglese deve chiudere per la cessione di Ederson al Galatasaray, poi servirà trovare un accordo con il Psg che valuta il portiere in scadenza nel 2026 attorno ai 50 milioni di euro.

Donnarumma-Psg: rottura. Tre club di Premier su di lui
Donnarumma escluso, quando è attesa la replica del portiere
Donnarumma escluso, allo stadio ultime tracce di Gigio
Donnarumma in Premier? Piace a City e United ma…
Donnarumma non convocato dal Psg, ora è ufficiale
Supercoppa, Donnarumma non sarà convocato per Psg-Tottenham
Donnarumma non convocato per Psg-Tottenham di Supercoppa
Raspadori all'Atletico Madrid, contratto fino al 2030
Tottenham su Savinho. City pensa a Rodrygo per sostituirlo
Liverpool su Isak del Newcastle: le news di calciomercato
Grealish, niente Napoli: andrà in prestito all'Everton
Donnarumma, entro domani i convocati per la Supercoppa
