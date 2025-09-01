Chiudi Menu
Donnarumma-City, trovato l'accordo per il trasferimento
00:00:29 min
|
10 ore fa
estero
Newcastle, ufficiale l'arrivo di Woltemade dallo Stoccarda
00:00:40 min
| 2 giorni fa
estero
Donnarumma-City: gli ostacoli e il punto della situazione
00:01:50 min
| 11 giorni fa
estero
Il futuro di Donnarumma: si riapre la pista Manchester City
00:00:27 min
| 19 giorni fa
estero
Raiola: "Gigio? Mancanza di rispetto, valuterò coi legali"
00:05:14 min
| 19 giorni fa
estero
Donnarumma, si riapre la pista Manchester City: le ultime
00:01:17 min
| 20 giorni fa
estero
Donnarumma-Psg: rottura. Tre club di Premier su di lui
00:01:53 min
| 20 giorni fa
estero
Donnarumma escluso, quando è attesa la replica del portiere
00:01:13 min
| 20 giorni fa
estero
Donnarumma escluso, allo stadio ultime tracce di Gigio
00:00:12 min
| 20 giorni fa
estero
Donnarumma in Premier? Piace a City e United ma…
00:01:56 min
| 20 giorni fa
estero
Donnarumma non convocato dal Psg, ora è ufficiale
00:02:30 min
| 20 giorni fa
estero
Supercoppa, Donnarumma non sarà convocato per Psg-Tottenham
00:02:23 min
| 21 giorni fa
estero
Donnarumma non convocato per Psg-Tottenham di Supercoppa
00:03:02 min
| 21 giorni fa
