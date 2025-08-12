Chiudi Menu
Sport
Calciomercato
Estero
Donnarumma in Premier? Piace a City e United ma…
00:01:56 min
|
2 ore fa
estero
Donnarumma escluso, allo stadio ultime tracce di Gigio
00:00:12 min
| 42 minuti fa
estero
Donnarumma non convocato dal Psg, ora è ufficiale
00:02:30 min
| 2 ore fa
estero
Supercoppa, Donnarumma non sarà convocato per Psg-Tottenham
00:02:23 min
| 18 ore fa
estero
Donnarumma non convocato per Psg-Tottenham di Supercoppa
00:03:02 min
| 20 ore fa
estero
Raspadori all'Atletico Madrid, contratto fino al 2030
00:00:45 min
| 22 ore fa
estero
Tottenham su Savinho. City pensa a Rodrygo per sostituirlo
00:00:58 min
| 1 giorno fa
estero
Liverpool su Isak del Newcastle: le news di calciomercato
00:00:51 min
| 1 giorno fa
estero
Grealish, niente Napoli: andrà in prestito all'Everton
00:00:34 min
| 1 giorno fa
estero
Donnarumma, entro domani i convocati per la Supercoppa
00:02:40 min
| 1 giorno fa
estero
Donnarumma, convocazione a rischio in Supercoppa: le news
00:04:42 min
| 1 giorno fa
estero
Frey: "Donnarumma-Psg situazione non bella"
00:08:06 min
| 1 giorno fa
estero
Futuro Donnarumma, giorni decisivi al Psg: la situazione
00:01:17 min
| 2 giorni fa
estero
