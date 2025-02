Domenica straordinaria nel WRC Svezia, aperta con Elfyn Evans sottotono sulla prima speciale di 30 km in cui perde la leadership della corsa a favore del compagno Takamoto Katsuta. Con due prove alla fine, Katsuta vicinissimo al primo successo in carriera, ma rimontato sulla ripetizione dei 30 km di Vastervik rabbiosamente da Evans. Stessa dinamica nella lotta per il podio tra Neuville e Tanak, con il campione del mondo in carica che prima viene superato dal compagno e poi si riprende la posizione. Si arriva così in powerstage dove Evans è fenomenale sull'ultimo km in cui dà otto decimi a Katsuta per conquistare così anche i cinque punti bonus dell'ultima prova e i cinque punti di pilota più veloce della domenica. 35 punti in totale per Evans che adesso è leader del Mondiale davanti alle altre due Toyota di Ogier e Rovanpera. Doppietta Toyota nel rally Svezia con Evans e Katsuta davanti a Neuville.