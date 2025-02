Grande sabato per il campione del mondo in carica Thierry Neuville al rally Svezia, con una rimonta che gli ha permesso di chiudere la giornata a soli 6.3 secondi dal leader Evans. Neuville ha scavalcato i compagni Hyundai Fourmaux e Tanak. Il francese prima si è dimenticato di allacciare il casco, dovendosi fermare in speciale per farlo e perdendo 20 secondi. Poi nel tentativo di recuperare è finito contro un banco di neve e non è più stato in grado di uscire dal pantano dovendosi ritirare. Ripartirà nella domenica per cercare di portare a casa i punti del Supersunday. Tanak invece ha avuto problemi di raffreddamento della sua Hyundai i20 ed è scivolato fuori dalla zona podio, dietro a Neuville, venendo estromesso dalla lotta per la vittoria. Davanti le due Toyota di Katsuta ed Evans, che ha commesso un piccolo errore sull'ultima speciale e mantiene un vantaggio di soli tre secondi sul compagno, da difendere nelle ultime tre prove speciali tra cui la powerstage delle 12 in diretta su Sky Sport F1.