Video Il Best Of di Sofia alla Finale di X Factor

Sofia apre il suo "best of" su una ballad dal significato profondo e toccante, Fix You dei Coldplay. Osa poi con la francese Papaoutai di Stromae, dimostrando tutto il suo talento nello spaziare vari generi, nonché la sua innata attitudine a dominare il palco. Fa riflettere la sua raffinata reinterpretazione di C'est la Vie di Achille Lauro con la quale chiude la magia del suo medley.