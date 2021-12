"Quattro Metà", su Netflix dal 5 gennaio 2022, è la nuova commedia corale diretta da Alessio Maria Federici e interpretata da Ilenia Pastorelli, Matilde Gioli, Giuseppe Maggio e Matteo Martari. Luca e Sara decidono di mettere alla prova la teoria secondo cui per ogni persona esiste un’anima gemella e, per la loro sfida, invitano quattro amici. Come finirà?.