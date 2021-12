"C'mon C'mon" è il nuovo film drammatico con Joaquin Phoenix protagonista. Uscito a novembre negli States e prossimamente in arrivo anche nel nostro Paese, mette in scena le vicende di un produttore radiofonico (Johnny) che gira di città in città, intervistando i bambini sulle loro speranze e i loro sogni. Chiamato dalla sorella Viv per aiutarla col figlio Jesse, Johnny lo trascinerà con sé in un viaggio da New York alle periferie degli stati del sud.