Finalmente ci siamo. Siamo a Parigi, in pieno 1977. A quattro anni dal ritiro dalle scene, Maria Callas riceve un giornalista per ripercorrere la sua vita in un’intervista. Maria di Pablo Larraín racconta la tumultuosa, tragica e bellissima storia della vita della più grande cantante lirica del mondo, rivisitata e reinterpretata durante i suoi ultimi giorni degli anni Settanta (sarebbe morta il 16 settembre del 1977). Presentato in concorso a Venezia con Angelina Jolie nel ruolo della Callas, poi Valeria Golino, Haluk Bilginer, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Vincent Macaigne e Kodi Smit-McPhee, il film arriverà al cinema il 1° gennaio con 01 Distribution.