Paddington non è solo un personaggio amatissimo, ma in qualche modo è diventato un vero e proprio simbolo della vecchia Inghilterra. Eppure, come i fan ben sanno, questo simpatico orsetto non è nato suddito della corona: è arrivato a Londra, con la sua valigia ammaccata, il suo cappello e il suo montgomery, dal "misterioso Perù". E proprio in Perù, alla ricerca delle sue radici e in visita a una vecchia zia che ora vive in una casa di riposo per orsi, Paddington si reca nel terzo film che lo vede protagonista al cinema, e che arriva dopo i primi due diretti da Paul King che sono stati un grandissimo successo di pubblico e di critica in tutto il mondo. Questo terzo film, che si intitola appunto Paddington in Perù, è stato nuovamente sceneggiato da King ma vede esordire nella regia Dougal Wilson, uno con una grande in pubblicità e nei videoclip alle spalle. Paddington in Perù debutterà nei cinema italiani il prossimo 20 febbraio, e questo è il suo nuovo trailer italiano ufficiale.