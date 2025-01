Sophie Thatcher, star della serie tv Yellowjackets, interpreta una donna "corteggiata" da un Jack Quaid che sorride in modo inquietante, mentre le punta addosso una pistola. In una scena, Thatcher è incatenata a una poltrona, con Quaid che la imbocca. In un'altra, viene inseguita e poi trascinata verso la foresta per una caviglia. Ma la si vede anche pugnalare al collo qualcuno, tener la mano sulla fiamma di una candela fino a che il suo braccio prende fuoco.