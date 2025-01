Steven Murphy interpreta il protagonista in Popeye's Revenge. Nel primo trailer del film, il marinaio è coperto di sangue mentre terrorizza le sue vittime. Un gruppo di persone indaga sulla sua leggenda. Ben presto, pagheranno tutti il prezzo della loro curiosità, quando Braccio di Ferro dimostra di non essere una leggenda ma uno spietato killer che uccide senza rimorsi le sue vittime in maniera particolarmente sanguinosa.