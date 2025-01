l documentario Pino Daniele – Nero a metà racconta per immagini gli esordi del cantante fino al famoso concerto del 19 settembre 1981 a Piazza del Plebiscito, con il quale Pino Daniele è diventato davvero consapevole di ciò era. Come spiegato dal regista, il pubblico che andrà al cinema capirà il motivo per il quale Pino Daniele ha iniziato la sua carriera, narrando anche la persona dietro l’artista. Marco Spagnoli ha quindi proseguito raccontando come viene messo insieme il materiale per un documentario e durante la chiacchierata è intervenuto telefonicamente Stefano Senardi, produttore e amico storico di Pino Daniele.