Farà il suo debutto nelle sale americane il 7 febbraio un nuovo horror che fa calare gli orrori dello slasher nel romantico e smielato contesto di San Valentino, la festa degli innamorati: si intitola Heart Eyes e racconta di un omonimo spietato serial killer che da anni, proprio il 14 febbraio, prende di mira e uccide barbaramente le coppiette impegnate a festeggiare il loro amore, o supposto tale. Heart Eyes ha un pedigree di tutto rispetto, visto che conta sugli stessi produttori dei recenti film di Scream, è stato scritto da Phillip Murphy, Michael Kennedy e Christopher Landon (questi ultimi due già collaboratori in Freaky), e a dirigere c'è Josh Ruben, già autore di horror come Scare Me e A cena con il lupo. el cast di sono Olivia Holt, Jordana Brewster, Mason Gooding, Gigi Zumbado, Michaela Watkins, Devon Sawa.