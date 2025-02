The Fantastic Four: First Steps, film diretto da Matt Shakman, vede il ritorno sul grande schermo del gruppo di supereroi, formato da Mr. Fantastic, Torcia Umana, Donna Invisibile e Cosa, i quattro scienziati che hanno acquisito poteri straordinari dopo una delicata missione spaziale. Nel cast del film troviamo: Pedro Pascal nei panni di Reed Richard, alias Mister Fantastic; Vanessa Kirby, che presta il volto a Susan Storm, ovvero la Donna Invisibile; Joseph Quinn, interpreta Johnny Storm e il suo alter ego, la Torcia Umana; Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm, La Cosa. Quando i villains Galactus (Ralph Ineson) e Silver Surfer (Julia Garner) prendono di mira il nostro pianeta per distruggerlo, i Fantastici Quattro dovranno intervenire per salvare il mondo e impedire ai due nemici di portare a termine la loro rovinosa missione.