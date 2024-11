Ritorna Stitch! La Disney ha svelato il primo sguardo al suo live-action "Lilo & Stitch", in cui l'adorabile creatura extraterrestre blu terrorizza un castello di sabbia costruito in modo impressionante. La clip di 30 secondi offre uno scorcio della costa hawaiana, e nient'altro sul film. Secondo la sinossi ufficiale, "Lilo & Stitch" racconta "il legame che si forma tra una ragazza umana solitaria di nome Lilo e un alieno simile a un cane di nome Stitch, che è progettato per essere una forza di distruzione".