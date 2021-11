Universal Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale e le prime foto di "Marry Me – Sposami", commedia romantica di stampo musicale con J.Lo, Owen Wilson e Maluma. Il film, in arrivo il 17 febbraio 2022, racconta la storia d’amore di due persone in cerca di qualcosa di vero in un mondo dove il valore di ciascuno è dettato dalla quantità di followers e di mi piace.