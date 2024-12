Diretto da Henrik Burman e prodotto da Björn Tjärnberg, ‘Avicii – I’m Tim’ conterrà immagini e testimonianze inedite di familiari, amici e colleghi, avrà come voce recitante quella di Avicii e racconterà la vita privata e pubblica di un ragazzo nato a Stoccolma nel 1989, divenuto un’icona planetaria grazie alla sua musica e morto in circostanze tragiche nel 2018 in Oman.