Nei primi secondi del trailer di Superman, in uscita al cinema in Italia il 10 luglio 2025 distribuito da Warner Bros, vediamo il supereroe sanguinante in una landa innevata, dove a soccorrerlo arriva il supercane Krypto. Il trailer ci mostra una serie di sorprese che non possono non solleticare la nostra curiosità. in un paio di minuti James Gunn ci rende evidente che il suo Superman cinematografico non somiglierà a quello di nessun altro.