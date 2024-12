Becoming Madonna è un film d’archivio costruito attorno a nastri audio recentemente scoperti, in cui una giovane Louise Ciccone riflette sulla sua straordinaria vita e carriera. Con filmati rari, foto inedite e registrazioni intime con le persone che le sono state vicine durante la sua ascesa alla fama, alcune delle quali non hanno mai parlato in un documentario, il film mostra la celebre star come mai vista prima.