È la Vigilia di Natale. Al Polo Nord, nella fabbrica di giocattoli di Babbo Natale, sono in corso i preparativi per la notte più magica dell'anno. Anche Luì e Sofì si stanno preparando a festeggiare, ma un elfo dispettoso li ha presi di mira con continui scherzetti perché aspira a rovinare il Natale a tutti i bambini buoni. Saranno proprio i cattivissimi Signor S., Perfidia e la sua pestifera figlia Velenia, a dover aiutare Babbo Natale a salvare la situazione in questa avventura al Polo Nord.