Due anni dopo che M3GAN, un prodigio dell’intelligenza artificiale, si è imbarcata in una furia omicida per poi essere successivamente distrutta, la creatrice di M3GAN Gemma (Allison Williams) è diventata un’autrice di alto profilo e sostenitrice della supervisione governativa dell’intelligenza artificiale. Nel frattempo, la nipote di Gemma, Cady (Violet McGraw), ora 14enne, è diventata un’adolescente, ribellandosi alle regole iperprotettive di Gemma. A loro insaputa, la tecnologia di base di M3GAN è stata rubata e utilizzata impropriamente da un potente appaltatore della difesa per creare un’arma di livello militare nota come Amelia (Ivanna Sakhno), la spia killer per eccellenza. Ma man mano che la consapevolezza di sé di Amelia aumenta, diventa decisamente meno interessata a ricevere ordini dagli umani. O a tenerseli stretti. Con il futuro dell’esistenza umana in gioco, Gemma si rende conto che l’unica opzione è resuscitare M3GAN (Amie Donald, doppiata da Jenna Davis) e darle qualche potenziamento, rendendola più veloce, più forte e più letale.