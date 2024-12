Un viaggio nella mente di Putin. Per qualcuno suonerà come un incubo, per il regista polacco Patryk Vega è diventata quasi una missione tanto da farne un film, dopo aver studiato per anni la sua ascesa al potere e come l’ha mantenuto per oltre vent’anni. “Putin – Il potere assoluto non basta” uscirà il 10 gennaio 2025 sugli schermi di 64 paesi e solo negli Stati Uniti se ne contano già 200 grazie a Horizon Events che si occuperà della distribuzione.