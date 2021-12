"The Lost City" è il nuovo film con Sandra Bullock, Channing Tatum e Daniel Radcliffe. Il film racconta la storia di Loretta Sage, scrittrice di romanzi d’amore ambientati in luoghi esotici. Il protagonista dei suoi racconti è il bellissimo modello di copertina Alan, che nelle pagine di questi libri incarna l’eroe “Dash”. Mentre è in tour per promuovere il suo nuovo libro con Alan, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario.