Mercantile incagliato in Sardegna, salvo equipaggio

Sono rimasti in balia delle onde tutta la notte i membri dell'equipaggio della nave mercantile che si è incagliata a causa delle pessime condizioni del tempo, in una zona di secche e scogli a Sant'Antioco in Sardegna. Il cargo si è inclinato per la furia del mare e del vento. I soccorsi sono arrivati questa mattina. La nave era partita da Cagliari dopo aver sbarcato un carico di caffè ed era diretta in Spagna, quando a causa del mare forte, il comandante ha deciso di fare rientro. Proprio allora il cargo è finito sugli scogli. Per tutta la notte la guardia costiera con due motovedette e un elicottero ha cercato di recuperare i 12 membri dell'equipaggio. Solo quattro di loro sono stati subito soccorsi, poi il tempo è peggiorato e ha reso impossibile proseguire nelle operazioni. All'alba l'elicottero ha iniziato a recuperare gli altri otto marinai e tutto si è concluso intorno alle 10 di mattina. Nessuno avrebbe riportato ferite, ma per loro è stata una notte di paura, con le onde che si infrangevano sul cargo che lentamente si inclinava. Il recupero del mercantile inizierà quando le condizioni del mare miglioreranno. Avviati dalla capitaneria di porto gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.