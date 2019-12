Strage Corinaldo, il racconto dei parenti delle vittime

E a quel punto io cerco di sfondare questi carabinieri tanto è vero che mi fermo, li guardo: "Sto cercando mio figlia, lasciatemi passare" Il mio amico sempre dietro me, io vado a vedere tutti sti sei corpi, il primo che vado a vedere è quello di - Benedetta e io non l'ho riconosciuta. - Mi ha fatto passare, però, ecco già ho riconosciuto la scarpa di Daniele che usciva fuori dal telo, quindi poi sono andata vicino, l'ho scoperto, era un disastro, non... non si riconosceva più... E non la riconosco ancora, alchè c'era Francesco e mia moglie che mi chiamavano continuamente da casa per sapere l'evolversi della situazione, io gli dicevo: "non riesco a trovarla, guarda non la trovo". Ad un certo momento Enrico mi prende il telefono dalle mani, gli dice: "Cinzia scusa mi sai dire com'era vestita Benedetta?", lui chiaramente dalle descrizioni la riconosce, a quel punto mi chiama e mi dice: "Corrado, Benedetta è qui". A quel punto mi è cascato il mondo addosso, a quel punto mi hanno portato via la vita.