Padova, padre 22enne accusato di sevizie per sussidio

"È in cura presso i nostri, i nostri, il nostro reparto, e con i migliori professionisti regionali e non solo; quindi, noi speriamo veramente che possa trovare questo percorso di cura che lo possa riportare ad una, come dire, ad una miglior normalità possibile". Il bimbo resterà in cura nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova per alcune settimane. Il percorso di guarigione sarà lungo ma i medici sono fiduciosi. Una vicenda sconvolgente i cui contorni si stanno lentamente delineato. Il piccolo, di soli cinque mesi, ricoverato alcuni giorni fa per delle complicazioni respiratorie, sarebbe stato in realtà seviziato più volte dal padre, un 22enne della provincia di Vicenza. L'uomo sarebbe stato sorpreso nello stesso reparto mentre provocava volontariamente lesioni alla bocca del bambino quando si trovava da solo con lui nella stanza. Sotto choc il personale sanitario del nosocomio nel constatare le sofferenze provocate al piccolo che avrebbe riportato gravi ferite a faringe, lingua, tonsille e trachea. L'ipotesi degli investigatori fa rabbrividire: il giovane padre avrebbe agito per rendere invalido il figlio ed ottenere in futuro un sussidio. Il 22enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate, la moglie sarebbe estranea ai fatti.