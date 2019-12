Strage Corinaldo, il ricordo del padre di Benedetta Vitali,

Come arrivo vedo tanti Carabinieri davanti a me. Che è successo? Scendo dalla macchina di corsa, vado verso le ambulanze, in fondo vedo le ambulanze, prima delle ambulanze, vedo sei corpi in terra con un telo sopra. Scena da guerra. Cercavo Gemma ed Eleonora, dopo poco alcune persone mi han detto che erano fuori dalla mischia, che si ricordavano di me che le avevo tirate fuori da quel groviglio di persone, però io sinceramente lo facevo perchè cercavo loro due. Mia figlia era poco più in là, mi chiama: "babbo", mi si è aperto il cuore, sentivo la voce di Gemma, ho pensato: "va tutto bene". Inizialmente ho visto tutti questi ragazzini spaesati che piangevano, poi ambulanze, Carabinieri, quindi ho cominciato a domandare, domandavo cosa fosse successo. Domandavo dicendo il nome di mio figlio che non sapevo niente, dove mi dovevo rivolgere e davanti a un carabiniere ho visto che c'erano i teli distesi per terra e ha chiesto al carabiniere se poteva andare a vedere.