Strage in discoteca, Inquirenti: 7 arrestati tra i 19 e i 22 anni

Si tratta sostanzialmente di un gruppo di giovani con un'età compresa tra i 19 e i 22 anni che in maniera sistematica, si dedicavano alla commissione di furti, sfruttando diciamo le situazioni di assembramento ed eventi musicali e quindi in quell'occasione anche come accaduto in Corinaldo con l'utilizzo di spray urticante sono stati commessi, appunto, i fatti che poi hanno dato luogo agli eventi più gravi che sono accaduti la notte della dell' 8 Dicembre. Sono contestazioni che riguardano quindi un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine e di furti. Perché questi soggetti che sono stati arrestati e sostanzialmente non si sono resi responsabili solo di questo episodio di furto e di rapina e anche, purtroppo, di omicidio preterintenzionale. Questa poi è la contestazione più significativa che è stata elevata in relazione ai fatti di Corinaldo, ma anche gli altri si sono resi responsabili anche di altri eventi.