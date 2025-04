89enne uccisa a Trieste, la presunta assassina ha confessato

presunta assassina, Erika Podmenich, non è ancora del tutto chiaro. Certo è che le due donne si conoscevano. Lunedì pomeriggio l'anziana signora ha aperto la porta del suo appartamento alla 58 enne. Quello che è accaduto nei minuti immediatamente successivi è tuttora al vaglio degli investigatori. Il corpo senza vita dell'89 enne è stato trovato con un profondo taglio alla gola, inferto con un grosso coltello da cucina già individuato nell'appartamento della vittima. A dare l'allarme la figlia della donna che ha assistito al delitto in diretta, monitorando, come faceva spesso il sistema di telecamere di sicurezza interno all'appartamento installato per accertarsi quotidianamente delle condizioni di Isabella. L'89 enne sarebbe stata derubata dalla sua conoscente, poi la lite e il brutale omicidio. Erika Podmanic ha ammesso le proprie responsabilità nella giornata di martedì, dopo due ore di confronto con i Magistrati. La Procura di Trieste procede per omicidio volontario, confronto con i Magistrati. La Procura di Trieste procede per omicidio volontario. .