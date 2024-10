A Mirabilandia torna l'Halloween da brivido per grandi e piccini

Fantasmi e leggende, zucche, streghe, dolcetti e scherzetti, è tornato il mese più pauroso dell'anno con il tradizionale appuntamento di Halloween e per l'occasione Mirabilandia cambiavo volto, tra zombie, ragnatele e un bel po' di creature spaventose. Il parco dei divertimenti di Ravenna è pronto a sorprendere i visitatori grandi e piccini con un'atmosfera da brividi. "L'Halloween di Mirabilandia si contraddistingue perché ha due anime, un'anima più dolce, sempre scary, ma più dolce per le famiglie con i bambini e un'anima invece decisamente horror. Per i bambini abbiamo tantissime novità, a parte le le tematizzazioni che ci sono all'interno del parco che sono veramente bellissime, ma poi anche due tunnel bimbi interamente rinnovati e dedicati proprio ai più piccini". Per i più coraggiosi ci sono i tunnel dell'orrore e la spaventosa zona di Suburbia, la più grande d'Italia dedicata al terrore. Non mancano però magia, colori, bolle e nuovi spettacoli. "Un evergreen è lo stunt show di Hot Wheels City, ma poi abbiamo Dracula, un altro musical a teatro JACKie; don't call me clown e non poteva mancare la collaborazione con un grandissimo artista, dal mio punto di vista, che è l'illusionista Antonio Casanova, con uno spettacolo interamente dedicato a Mirabilandia, dal nome Fantasmi". In cantiere una nuova area tutta dedicata ai più piccoli, che aprirà il prossimo anno con un investimento di circa 20 milioni di euro. "25mila metri quadri, 10 nuove attrazioni, vari punti ristoro dove vivranno tutti i personaggi di Nickelodeon".