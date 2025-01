A Palermo dopo il concertone, tradizionale bagno a Mondello

Sole e temperature decisamente non invernali accompagnano i tanti turisti e visitatori in città in questi giorni di festa. Selfie di rito davanti alla composizione floreale che saluta il 2025 sulla scalinata del Teatro Massimo e controlli intensificati nelle zone più frequentate del centro storico. "Abbiamo impiegato oltre 100 militari. Abbiamo messo in atto tutta una serie di controlli alla circolazione stradale, anche in applicazione della nuova normativa del Codice della Strada. Il numero di sanzioni che abbiamo fatto è stato molto basso". La notte dell'ultimo dell'anno è trascorsa senza incidenti anche in piazza davanti al teatro Politeama, dove in 16mila hanno brindato a mezzanotte con il concerto di Biagio Antonacci preceduto dal cantautore siciliano Mario Incudine. Operai già al lavoro per smontare la grande struttura che ha ospitato lo spettacolo mentre a pochi chilometri il Golfo di Mondello offre un altro tipo di spettacolo: il mare cristallino in quella che sembra una enorme piscina in cui, anche nei mesi invernali, gli appassionati degli sport acquatici sono soliti nuotare con o senza muta. In tanti prendono il sole, in costume. Qualcuno si tuffa. In acqua c'è anche il campione classe windsurfer Alessandro Alberti del Circolo sportivo Clubino del mare e poi gli istruttori della scuola di windsurf dell'Albaria. Chi è vestito, come in città, osserva e fotografa, forse con un pizzico di invidia. E il rituale del primo dell'anno tra tuffi e nuotate si arricchisce con una uscita improvvisata in Stand Up Paddle.