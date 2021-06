Anche i soggetti al di sotto dei 60 anni che già hanno fatto la prima dose con AstraZeneca possono essere vaccinati con altri vaccini, questo non è una sperimentazione non sappiamo ci sono quattro, cinque lavori scientifici, a parte l'esperienza con tanti altri tipi di vaccini, ma con questi in particolare che sono andati, ricordiamoci cioè due miliardi di persone al mondo hanno ricevuto, cioè due miliardi e 30 milioni di Italiani hanno ricevuto all'incirca metà e metà, Pfizer o Moderna o vicini AstraZeneca o Johnson & Johnson a base di vettori virali e quindi non è che stiamo sperimentando sappiamo che sono vaccini estremamente sicuri, sappiamo per tutto quello che sono i lavori già pubblicati in Spagna in Germania e in Inghilterra con la combinazione di due vaccini che sono assolutamente sicuri anzi migliorano la risposta immunitaria.